CEV çeyrek final için kritik randevu! Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede milli takım, İstanbul'da çeyrek final bileti arayacak. Maçın saati, yeri ve çeyrek final yolundaki olası rakibi belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Grup aşamasını 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, 13 puanla A Grubu'nu ikinci sırada bitirdi. Son şampiyon unvanıyla turnuvada mücadele eden ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi ise Azerbaycan oldu.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Azerbaycan karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu.
Filenin Sultanları, 1 Eylül 2026 Salı günü saat 19.00'da Azerbaycan karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşmanın galibi adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Milli takım, grup etabındaki karşılaşmalarını da aynı salonda gerçekleştirdi. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Filenin Sultanları, tribünlerin desteğiyle Azerbaycan karşısında hata yapmak istemiyor.