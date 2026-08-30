Arda Güler'e 4 dakika yetti! Real Madrid Malaga'yı farklı geçti
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Real Madrid, LaLiga'nın 3. haftasında Malaga'yı 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Madrid ekibinin gollerini Bellingham, Mbappe, Arda Güler ve Alfonso Herrero (Kendi kalesine) kaydetti. 87. dakikada oyuna giren Arda Güler, 90+1'de fileleri havalandırdı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Malaga'yı 4-0 yendi.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan üçüncü hafta maçında Real Madrid, 19. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti.
Maçın 26. dakikasında Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
PERDEYİ ARDA KAPATTI
Karşılaşmanın 87. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 91. dakikada takımının dördüncü golünü attı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 9'a çıkarırken, Malaga ise 1 puanda kaldı.