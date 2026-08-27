Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonunun 1. Eleme Turu kura çekimi TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tek maç eleme usulüyle 15-17 Eylül tarihlerinde oynanacak ve futbolseverleri ekrana kilitleyecek 20 kritik karşılaşma ATV, A2 ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine bu sezon profesyonel takımı olmayan illerden 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımı ve TFF 3. Lig'de mücadele edecek 20 ekip katılacak.

15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak 1. eleme turunda kazanan 20 takım, 2. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşmalar ATV, A2 ve A Spor'dan yayınlanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Galata Spor - Yalova FK 77 Spor Kulübü

İnkılap Futbol Kulübü - Beykoz A.Ş.

Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor

Altay - Söke 1907 Spor Kulübü

Bucaspor 1928 - Gaziemir G.O.G Spor Yat A.Ş.

Karaman Futbol Kulübü - Kepez Spor Futbol A.Ş.

Yeni Mersin İ.Y. Futbol A.Ş. - Bucak Belediye Oğuzhanspor

Osmaneli Spor - Eskişehir Anadoluspor

Kırıkkale FK Spor Kulübü Kırşehir - Ejderoğlu Kırşehir FSK

1923 Afyonkarahisar SK - Ürgüpspor

Çankırıgücü SK - Amasyaspor FK

Sinopspor - Arıt Kayadibi Spor

Tokat Bld. - Keşapspor

Orduspor 1967 - Torul Bld.

Adanaspor - Yeni Malatyaspor

Birlikgücü - Kahta 02 Spor

Dersimspor - Gelecek Siirt 56

Cizre Bld. - Hakkari Zap

Gölespor - Kars 36 Spor

Bayburtspor - Borçkaspor