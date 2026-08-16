Yeni sezona kupayla giriş! Community Shield Arsenal'in
Giriş Tarihi:
Community Shield Kupası'nda Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan Arsenal, kupayı müzesine götürdü. Londra ekibi, bu zaferle yeni sezona kupayla başladı.
İngiltere Community Shield Kupası maçında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Principality Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Arsenal 3-0 galip ayrıldı.
Arsenal adına gol perdesini henüz 1. dakikada Calafiori açtı. Bu golün ardından 28. dakikada Havertz sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarının 48. dakikasında Martin Odegaard, Arsenal'in üçüncü golünü kaydetti. Bu golün ardından başka gol olmayınca Arsenal, Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek Community Shield Kupası'nı müzesine götürdü.