Yeni sezona kupayla giriş! Community Shield Arsenal'in

İngiltere Community Shield Kupası maçında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Arsenal adına gol perdesini henüz 1. dakikada Calafiori açtı. Bu golün ardından 28. dakikada Havertz sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 48. dakikasında Martin Odegaard, Arsenal'in üçüncü golünü kaydetti. Bu golün ardından başka gol olmayınca Arsenal, Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek Community Shield Kupası'nı müzesine götürdü.