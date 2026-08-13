Beşiktaş’ın Avrupa’da konuğu Hradec Kralove!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı’nda taraftarının önünde galip gelerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak.
Müsabaka Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.
Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik
TEK EKSİK OUATTARA
Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.