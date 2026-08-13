2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da yapılacak
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Dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan İspanya Süper Kupası, 2027 yılında Türkiye'de sahne alacak. Dev turnuva, 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2026'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek."