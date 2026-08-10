Konyaspor Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren TÜMOSAN Konyaspor, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş ve West Ham United gibi önemli kulüplerde forma giyen Demokratik Kongolu milli sol bek Arthur Masuaku ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.