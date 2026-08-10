Konyaspor Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren TÜMOSAN Konyaspor, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş ve West Ham United gibi önemli kulüplerde forma giyen Demokratik Kongolu milli sol bek Arthur Masuaku ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol kariyerine Fransa'da Valenciennes FC'de başlayan ve sırasıyla Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens formaları giyen tecrübeli sol bek ile anlaşma sağlandı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki Konyaspor Müzesi'nde düzenlenen imza törenine, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı.
Masuaku, yeşil-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken 26 numaralı formayı giyecek.