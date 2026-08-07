Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun 2. ve 3. hafta programını açıkladı. Dört büyüklerin rakipleri netleşirken Beşiktaş’ın Alanyaspor deplasmanındaki maçının Avrupa takvimine göre değişebileceği bildirildi.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlamadan 2. ve 3. haftanın yol haritası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da sahne alacağı iki haftalık maç programını duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu'nun 2. hafta karşılaşmaları 21-24 Ağustos, 3. hafta mücadeleleri ise 28-31 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

İKİNCİ HAFTA GALATASARAY MAÇIYLA AÇILACAK

Süper Lig'de 2. haftanın açılışında Erzurumspor FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, haftanın perdesini deplasmanda açacak.

Fenerbahçe, Konyaspor'u sahasında ağırlarken Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor deplasmanında puan arayacak.

Haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG 2. HAFTA PROGRAMI

Ev sahibi Deplasman Erzurumspor FK Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Trabzonspor RAMS Başakşehir Corendon Alanyaspor Beşiktaş Kocaelispor Amed Sportif Faaliyetler

İkinci hafta karşılaşmaları 21-24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇININ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki yol haritası, Alanyaspor deplasmanının tarihini de etkileyebilir.

Siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna geçmesi ve UEFA tarafından müsabaka takviminde değişiklik yapılması halinde karşılaşmanın günü değiştirilecek.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Kulübümüzün, UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakasının günü 22 Ağustos 2026 Cumartesi olarak değiştirilecektir."

Karşılaşmanın mevcut programda 23 Ağustos'ta oynanması planlanıyor. Koşulların oluşması halinde mücadele 22 Ağustos Cumartesi gününe alınacak.

ÜÇÜNCÜ HAFTA ANKARA'DA BAŞLAYACAK

Süper Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasına Ankara ev sahipliği yapacak. Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK haftanın ilk mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında konuk edecek. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına çıkarken Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ise taraftarı önünde Çorum FK'yı ağırlayacak.

Ev sahibi Deplasman Gençlerbirliği Erzurumspor FK Galatasaray Göztepe Samsunspor Fenerbahçe Amed Sportif Faaliyetler Trabzonspor Beşiktaş Çorum FK

Üçüncü hafta karşılaşmaları 28-31 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

DÖRT BÜYÜKLERİN İKİ HAFTALIK FİKSTÜRÜ