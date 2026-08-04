Anlaşma tamam! Muhammed Salah Trabzonspor'da: Transfer için geliyor

Trabzonspor, dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri olan Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Bordo-mavili ekibin Mısırlı yıldızla tüm şartlarda anlaşma sağladığı ve resmi imzaların atıldığı öğrenildi. A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, transferin perde arkasını, oyuncunun Türkiye’ye geliş programını ve bu dev operasyonun nasıl tamamlandığını canlı yayında tüm detaylarıyla paylaştı.

Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, yılın transferi için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile anlaşma sağladı. MISIRLI YILDIZ SALAH TRABZONSPOR'DA TÜRKİYE YOLCUSU

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, yarın sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul'a hareket edecek. Mohamed Salah, İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek. A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel ise sürece dair, "Trabzonspor çok uzun zamandır Muhammed Salah transferi için mesai harcıyordu ve birkaç gündür özellikle yazışmalar gidip geliyordu ama şu an itibarıyla Trabzonspor ile Muhammed Salah arasındaki anlaşma tamamlandı. Trabzonspor, dünyanın en önemli futbolcularından bir tanesini, Türk futbol tarihine gelmiş belki de ilk üç futbolcu arasında sayılabilecek isimlerden bir tanesini Trabzonspor'a getiriyor." sözlerini kaydetti.

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SALAH'IN VARIŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

Yıldız futbolcunun seyahat planına ilişkin bilgiler veren Yunus Emre Sel, "Oyuncuyu alacak uçak yarın sabah saat 08.00'de İstanbul'dan yola çıkacak, Yunanistan'ın Mykonos adasına gidecek. Oradan oyuncuyu alacak ve ardından İstanbul'a gelecek. Salah İstanbul'da Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve burada resmi evraklar imzalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek. Hemen ardından akşam saatlerinde de yine Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte Muhammed Salah Trabzon'a doğru yola çıkacak." dedi. Türkiye'de yaşanacak büyük heyecana dikkat çeken Sel, "Yarın saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda Salah'ı belki de binlerce kişi karşılayacak. Trabzon'da binlerce kişi yine havalimanına akın edecek çünkü Türk futbol tarihine gelmiş en önemli isimlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Muhammed Salah, İngiltere'de bulunduğu pozisyonda kırılmadık rekor, kaldırılmadık kupa bırakmayan bir isim." açıklamalarında bulundu.