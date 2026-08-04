Anlaşma tamam! Muhammed Salah Trabzonspor'da: Transfer için geliyor
Trabzonspor, dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri olan Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Bordo-mavili ekibin Mısırlı yıldızla tüm şartlarda anlaşma sağladığı ve resmi imzaların atıldığı öğrenildi. A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, transferin perde arkasını, oyuncunun Türkiye’ye geliş programını ve bu dev operasyonun nasıl tamamlandığını canlı yayında tüm detaylarıyla paylaştı.
Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, yılın transferi için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile anlaşma sağladı.
TÜRKİYE YOLCUSU
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, yarın sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul'a hareket edecek. Mohamed Salah, İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek.
A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel ise sürece dair, "Trabzonspor çok uzun zamandır Muhammed Salah transferi için mesai harcıyordu ve birkaç gündür özellikle yazışmalar gidip geliyordu ama şu an itibarıyla Trabzonspor ile Muhammed Salah arasındaki anlaşma tamamlandı. Trabzonspor, dünyanın en önemli futbolcularından bir tanesini, Türk futbol tarihine gelmiş belki de ilk üç futbolcu arasında sayılabilecek isimlerden bir tanesini Trabzonspor'a getiriyor." sözlerini kaydetti.
SALAH'IN VARIŞ PROGRAMI BELLİ OLDU
Yıldız futbolcunun seyahat planına ilişkin bilgiler veren Yunus Emre Sel, "Oyuncuyu alacak uçak yarın sabah saat 08.00'de İstanbul'dan yola çıkacak, Yunanistan'ın Mykonos adasına gidecek. Oradan oyuncuyu alacak ve ardından İstanbul'a gelecek. Salah İstanbul'da Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve burada resmi evraklar imzalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek. Hemen ardından akşam saatlerinde de yine Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte Muhammed Salah Trabzon'a doğru yola çıkacak." dedi. Türkiye'de yaşanacak büyük heyecana dikkat çeken Sel, "Yarın saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda Salah'ı belki de binlerce kişi karşılayacak. Trabzon'da binlerce kişi yine havalimanına akın edecek çünkü Türk futbol tarihine gelmiş en önemli isimlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Muhammed Salah, İngiltere'de bulunduğu pozisyonda kırılmadık rekor, kaldırılmadık kupa bırakmayan bir isim." açıklamalarında bulundu.
DEV OPERASYONUN PERDE ARKASI: DİALOG VE GÜVEN
Bu başarıyı sağlayan faktörleri açıklayan Yunus Emre Sel, "Diyalog. Gerçekten Trabzonspor hem oyuncunun menajeriyle hem de kendisiyle çok iyi diyalog kurdu. Oyuncunun yanına da gidildi, orada birebir görüşmeler yapıldı. Menajeriyle o ikili ilişkiler, onların talepleri karşısında beklentiler en üst perdeden yanıt buldu. Maddi talepleri karşılanabilecek ölçüde karşılanmaya çalışıldı." şeklinde konuştu. Sel, transferin finansal boyutuna ve kurulan güvene vurgu yaparak, "Özellikle bu karşılıklı diyalog, fikir alışverişi, karşılıklı görüşler oyuncu cephesinden de çok makul bir şekilde kabul gördü ve bu transfer sürecindeki en önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Ama tabii ki buradaki en kritik detay oyuncunun maddi beklentileri; Trabzonspor oyuncunun maddi beklentileri konusunda kulüp tarihinin belki de bundan sonra kırılamayacak bir rekoruna imza attı. O karşılıklı diyalogdaki güven bu transferin en önemli adımlarından biri oldu." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.