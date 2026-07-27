Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı

Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında forvet oyuncusu Güven Yalçın ile yollarını ayırdı. Turuncu-yeşilli kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında forvet oyuncusu Güven Yalçın ile yollarını ayırdı. Kulüp, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Turuncu-yeşilli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Güven Yalçın'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZON 9 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Corendon Alanyaspor kadrosuna katılan 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 34 resmi karşılaşmada görev yaptı. Güven Yalçın, söz konusu maçlarda 9 gol kaydederek takımına katkı sağladı.