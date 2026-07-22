Inter Turku'nun golünü ise 16. dakikada Jephta attı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

EMİN BAYRAM VE KARBOWNİK İLK KEZ FORMA GİYDİ

Başakşehir'de yeni transferler Emin Bayram ile Michal Karbownik, ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Nuri Şahin, Inter Turku ile yapılan yeni sezonun ilk resmi müsabakasında bu 2 oyuncuyu ilk 11'de görevlendirdi.

Westerlo'dan kadroya dahil edilen Emin Bayram stoperde, Hertha Berlin'den transfer edilen Karbownik ise sol bekte sahaya çıktı.

EMİN BAYRAM, İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

İstanbul Başakşehir'in yeni transferi Emin Bayram, turuncu-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.

23 yaşındaki stoper, 54. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı kornerde altı pasın içinden yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Emin Bayram, Başakşehir'in 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kaydetti.