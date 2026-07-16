Gençlerbirliği Onyekuru ile yollarını ayırdı
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Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcusu Onyekuru'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Onyekuru, geçen sezon ligde 17 maçta 302 dakika forma giymişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı. Başkent ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU
Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesi transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı.
Başkent ekibinin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Onyekuru'nun, Gençlerbirliği ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.