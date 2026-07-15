Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi! Resmen veda etti

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yeni sözleşme imzalanmayacağını duyurarak yollarını resmen ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, duygusal bir veda mesajıyla Icardi'nin kulüp tarihindeki yerini "unutulmaz efsaneler" arasında gösterirken, yıldız futbolcuya teşekkür etti.

Galatasaray'da uzun süredir merakla beklenen Mauro Icardi kararı netleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüyle yeni sözleşme imzalanmayacağını açıklayarak Icardi dönemini resmen kapattı.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Galatasaray, resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda Icardi'ye şu sözlerle veda etti:

"Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek."

Sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'nin attığı goller, kazandığı gol krallıkları, kırdığı rekorlar ve kaldırdığı kupalarla kulüp tarihine damga vurduğunu vurguladı.

"UNUTULMAZ EFSANELER ARASINDA YERİNİ ALDIN"

Veda mesajında Icardi'nin yalnızca başarılı bir futbolcu değil, kulübün simge isimlerinden biri haline geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin."

Açıklamada ayrıca, "Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz." denilerek Arjantinli yıldızın kulübe bıraktığı iz ön plana çıkarıldı.