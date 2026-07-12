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FIFA'dan Dünya Kupası için yeni hamle! 64 takım planı masada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FIFA'dan Dünya Kupası için yeni hamle! 64 takım planı masada

FIFA, Dünya Kupası'nda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. 2026'da 48 takımla oynanacak organizasyonun ardından 2030 için 64 takımlı format masaya gelirken, futbolun en büyük turnuvasında köklü bir değişim planlanıyor.

FIFA, Dünya Kupası tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni hamle! 64 takım planı masada - 1

2026'da ilk kez 48 takımla düzenlenecek organizasyonun ardından, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun öncülüğünde 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla oynanması seçeneği masaya yatırılacak. Böylece futbolun en büyük organizasyonunda katılımcı ülke sayısının bir kez daha artırılması hedefleniyor.

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni hamle! 64 takım planı masada - 2

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak 48 takımlı yeni formatın ardından turnuvanın daha da genişletilmesine sıcak bakıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, FIFA, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenmesi ihtimalini değerlendirecek.

Haberde, 2026 Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımla oynanacağı hatırlatılırken, FIFA'nın bir sonraki organizasyonda katılımcı ülke sayısını 16 artırarak 64'e çıkarmayı gündemine aldığı belirtildi. Söz konusu önerinin, bu yaz düzenlenen turnuvanın ardından FIFA'nın ilgili komitelerinde ele alınıp değerlendirileceği aktarıldı.

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni hamle! 64 takım planı masada - 3

İsviçre merkezli Bluewin'e konuşan Gianni Infantino, 64 takımlı Dünya Kupası fikrinin resmi olarak masaya yatırılacağını doğrulayarak, "Bu konu kesinlikle Dünya Kupası'nın ardından ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak." ifadelerini kullandı.

Infantino, Dünya Kupası'nın yalnızca Avrupa ve Güney Amerika'nın değil tüm dünyanın turnuvası olduğunu vurgulayarak, daha fazla ülkeye katılım fırsatı verilmesinin futbolun küresel gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. FIFA Başkanı, "Her ülke Dünya Kupası'na katılma hayali kurabilmeli. Küçük ülkelere bu fırsatı tanımazsanız gelişme motivasyonları azalır." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni hamle! 64 takım planı masada - 4

Öte yandan 2030 FIFA Dünya Kupası; İspanya, Portekiz ve Fas'ın ana ev sahipliğinde düzenlenecek, turnuvanın açılış maçları ise organizasyonun 100. yılı dolayısıyla Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak.

The Athletic'in haberine göre, FIFA yönetimi 2026 Dünya Kupası'nın ardından 64 takımlı formatın uygulanabilirliğine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak.

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni hamle! 64 takım planı masada - 5

2030 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2030 FIFA Dünya Kupası'nın ana ev sahipliğini İspanya, Portekiz ve Fas üstlenecek. Turnuvanın 100. yılı kapsamında Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da birer yüzüncü yıl kutlama maçı oynanacak.

#Dünya Kupası
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