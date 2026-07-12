FIFA'dan Dünya Kupası için yeni hamle! 64 takım planı masada

İsviçre merkezli Bluewin'e konuşan Gianni Infantino, 64 takımlı Dünya Kupası fikrinin resmi olarak masaya yatırılacağını doğrulayarak, "Bu konu kesinlikle Dünya Kupası'nın ardından ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak." ifadelerini kullandı.

Infantino, Dünya Kupası'nın yalnızca Avrupa ve Güney Amerika'nın değil tüm dünyanın turnuvası olduğunu vurgulayarak, daha fazla ülkeye katılım fırsatı verilmesinin futbolun küresel gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. FIFA Başkanı, "Her ülke Dünya Kupası'na katılma hayali kurabilmeli. Küçük ülkelere bu fırsatı tanımazsanız gelişme motivasyonları azalır." değerlendirmesinde bulundu.