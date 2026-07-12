FIFA'dan Dünya Kupası için yeni hamle! 64 takım planı masada
FIFA, Dünya Kupası'nda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. 2026'da 48 takımla oynanacak organizasyonun ardından 2030 için 64 takımlı format masaya gelirken, futbolun en büyük turnuvasında köklü bir değişim planlanıyor.
FIFA, Dünya Kupası tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.
2026'da ilk kez 48 takımla düzenlenecek organizasyonun ardından, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun öncülüğünde 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla oynanması seçeneği masaya yatırılacak. Böylece futbolun en büyük organizasyonunda katılımcı ülke sayısının bir kez daha artırılması hedefleniyor.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak 48 takımlı yeni formatın ardından turnuvanın daha da genişletilmesine sıcak bakıyor.
The Athletic'te yer alan habere göre, FIFA, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenmesi ihtimalini değerlendirecek.
Haberde, 2026 Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımla oynanacağı hatırlatılırken, FIFA'nın bir sonraki organizasyonda katılımcı ülke sayısını 16 artırarak 64'e çıkarmayı gündemine aldığı belirtildi. Söz konusu önerinin, bu yaz düzenlenen turnuvanın ardından FIFA'nın ilgili komitelerinde ele alınıp değerlendirileceği aktarıldı.