Lille Türk oyuncuyla anlaştı! Başar Önal Fransız ekibine imzayı attı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, NEC Nijmegen'de forma giyen Ümit Milli futbolcu Başar Önal'ı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncu, 2030'a kadar sözleşme imzalarken Hollanda basınına göre transferin bonservis bedeli bonuslarla birlikte 14,5 milyon avroya ulaştı.