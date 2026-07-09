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Lille Türk oyuncuyla anlaştı! Başar Önal Fransız ekibine imzayı attı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Lille Türk oyuncuyla anlaştı! Başar Önal Fransız ekibine imzayı attı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, NEC Nijmegen'de forma giyen Ümit Milli futbolcu Başar Önal'ı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncu, 2030'a kadar sözleşme imzalarken Hollanda basınına göre transferin bonservis bedeli bonuslarla birlikte 14,5 milyon avroya ulaştı.

Fransa temsilcisi Lille, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinde oynayan genç futbolcu Başar Önal'ı transfer ettiğini duyurdu.

BONUSLAR DAHİL 14,5 MİLYON EURO

Lille Kulübünden yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hollanda basınına göre Lille, NEC Nijmegen'e bonuslarla beraber 14,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

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