Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! Tekliflere kapılar kapandı
Kolombiya’nın Dünya Kupası’na İsviçre karşısında penaltılarla veda etmesinin ardından Davinson Sanchez, performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Como’nun 20 milyon Euro’luk ilgisi ve Inter’in transfer planına rağmen Galatasaray yönetimi, 30 yaşındaki stoper için kapıları kapattı.
Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla elenerek turnuvaya veda eden Kolombiya'da, Davinson Sanchez performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Turnuva boyunca savunmadaki başarılı görüntüsüyle öne çıkan tecrübeli stoper için Serie A'nın iki devi Como ve Inter devreye girerken, 30 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin karar netleşti.
TEKLİFLERE KAPILAR KAPALI
Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ile tandemin vazgeçilmezi olan Sanchez'i isteyen kulüplere 'Satılık değil' diyerek kapıyı kapattı.
Menajerler vasıtasıyla yoklamalarını sürdüren Como, 20 milyon Euro önerirken Inter de transfer şartlarını görüşmek üzere kupanın bitimiyle harekete geçecekti.
KALMASI BEKLENİYOR
Ancak yönetimin net tavrı sonrasında Sanchez'in takımda kalması bekleniyor. Galatasaray'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı, yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.
DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇA ÇIKTI
Davinson Sanchez, 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 5 maçta forma şansı buldu. 30 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.