Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! Tekliflere kapılar kapandı

Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla elenerek turnuvaya veda eden Kolombiya'da, Davinson Sanchez performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Turnuva boyunca savunmadaki başarılı görüntüsüyle öne çıkan tecrübeli stoper için Serie A'nın iki devi Como ve Inter devreye girerken, 30 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin karar netleşti.

TEKLİFLERE KAPILAR KAPALI

Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ile tandemin vazgeçilmezi olan Sanchez'i isteyen kulüplere 'Satılık değil' diyerek kapıyı kapattı.

Menajerler vasıtasıyla yoklamalarını sürdüren Como, 20 milyon Euro önerirken Inter de transfer şartlarını görüşmek üzere kupanın bitimiyle harekete geçecekti.