Arca Çorum FK Ylber Ramadani ve Emircan Gürlük'ü transfer etti!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, kadrosunu iki yeni isimle güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen ön libero Ylber Ramadani ve Rusya Premier Lig ekibi FC Orenburg ile sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük'ü transfer ettiğini resmen duyurdu.