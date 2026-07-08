Arca Çorum FK Ylber Ramadani ve Emircan Gürlük'ü transfer etti!
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, kadrosunu iki yeni isimle güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen ön libero Ylber Ramadani ve Rusya Premier Lig ekibi FC Orenburg ile sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük'ü transfer ettiğini resmen duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Arca Çorum FK iki ismi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Ylber Ramadani'nin transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile anlaşma sağlandığı, Arnavut futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
BİR TRANSFER DE RUSYA'DAN
Arca Çorum FK, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük'ü de kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Orenburg ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Emircan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Ramadani ve Emircan'a Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirilmesi temennisinde bulunuldu.
Futbolcuların, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.