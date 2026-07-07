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Dünya Kupası'nda başarısızlığa tahammül yok! Teknik adamlar tek tek ayrılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya Kupası'nda başarısızlığa tahammül yok! Teknik adamlar tek tek ayrılıyor

Dünya Kupası heyecanı devam ederken, turnuvada beklentilerin altında kalan ülkelerde teknik direktör değişimleri art arda yaşanıyor. Birçok ülkede istifa ve görevden alma kararları gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu Vincenzo Montella ile yola devam kararı aldı.

Dünya Kupası'nda mücadele tüm hızıyla sürerken, turnuvaya erken veda eden veya hedeflerinin gerisinde kalan ülkelerde teknik direktör kararları gündem oldu.

Dünya Kupası'nda başarısızlığa tahammül yok! Teknik adamlar tek tek ayrılıyor - 1

Alınan sonuçların ardından bazı federasyonlar teknik adamlarla yollarını ayırırken, bazı teknik direktörler de istifa kararı aldı.

Son olarak Portekiz'de Roberto Martinez'in görevinden ayrılması, Dünya Kupası'ndaki teknik direktör hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Dünya Kupası'nda başarısızlığa tahammül yok! Teknik adamlar tek tek ayrılıyor - 2

DÜNYA KUPASI'NDA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMLERİ HIZ KAZANDI

Turnuvada beklentileri karşılayamayan milli takımlarda teknik direktör değişiklikleri peş peşe geldi.

Şu ana kadar birçok ülkede istifa, görevden alma veya karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararları açıklandı.

Dünya Kupası'nda başarısızlığa tahammül yok! Teknik adamlar tek tek ayrılıyor - 3

GÖREVİNDEN AYRILAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Dünya Kupası sürecinde istifa eden, görevden alınan veya federasyonlarıyla yollarını ayıran teknik adamlar şöyle:

  • Tunus'ta teknik direktör Sabri Lamouchi görevden alındı.
  • Güney Kore Milli Takımı Teknik Direktörü Hong Myung-bo istifa etti.
  • Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek görevinden ayrıldı.
  • Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman istifa kararı aldı.
  • Ekvador Teknik Direktörü Sebastián Beccacece görevini bıraktı.
  • Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa görevden alındı.
  • İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke istifa etti.
  • Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Paraguay yenilgisinin ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.
  • Sabri Lamouchi'nin yerine getirilen Hervé Renard, Tunus'taki görevinden yalnızca 18 gün sonra istifa etti.
  • Gana Teknik Direktörü Carlos Queiroz ile federasyon karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.
  • Ürdün Teknik Direktörü Jamal Sellami karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldı.
  • Meksika Teknik Direktörü Javier Aguirre, İngiltere karşısında alınan mağlubiyetin ardından istifa etti.
  • Portekiz'de Roberto Martinez görevinden ayrıldı.

Dünya Kupası'nda başarısızlığa tahammül yok! Teknik adamlar tek tek ayrılıyor - 4

TÜRKİYE'DE MONTELLA İLE YOLA DEVAM KARARI

Dünya Kupası'nda teknik direktör tartışmalarının yaşandığı ülkelerden biri de Türkiye oldu.

A Milli Takım'ın turnuvadaki performansının ardından kamuoyunda Vincenzo Montella'nın istifası yönünde çağrılar yükseldi.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile yola devam edeceklerini açıklamıştı.

Dünya Kupası'nda başarısızlığa tahammül yok! Teknik adamlar tek tek ayrılıyor - 5

MONTELLA'DAN PARAGUAY MAÇI SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Türkiye'nin Paraguay maçının ardından elenmesi sonrası Vincenzo Montella'nın yaptığı açıklamalar da gündem olmuştu.

Montella, başarısız sonucu kadere bağlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 maçta bir denk gelir ama bize üst üste 2 maçta denk geldi. İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi.Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok. Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..."

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