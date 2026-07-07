Dünya Kupası'nda başarısızlığa tahammül yok! Teknik adamlar tek tek ayrılıyor
Dünya Kupası heyecanı devam ederken, turnuvada beklentilerin altında kalan ülkelerde teknik direktör değişimleri art arda yaşanıyor. Birçok ülkede istifa ve görevden alma kararları gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu Vincenzo Montella ile yola devam kararı aldı.
Dünya Kupası'nda mücadele tüm hızıyla sürerken, turnuvaya erken veda eden veya hedeflerinin gerisinde kalan ülkelerde teknik direktör kararları gündem oldu.
Alınan sonuçların ardından bazı federasyonlar teknik adamlarla yollarını ayırırken, bazı teknik direktörler de istifa kararı aldı.
Son olarak Portekiz'de Roberto Martinez'in görevinden ayrılması, Dünya Kupası'ndaki teknik direktör hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.
DÜNYA KUPASI'NDA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMLERİ HIZ KAZANDI
Turnuvada beklentileri karşılayamayan milli takımlarda teknik direktör değişiklikleri peş peşe geldi.
Şu ana kadar birçok ülkede istifa, görevden alma veya karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararları açıklandı.