MONTELLA'DAN PARAGUAY MAÇI SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Türkiye'nin Paraguay maçının ardından elenmesi sonrası Vincenzo Montella'nın yaptığı açıklamalar da gündem olmuştu.

Montella, başarısız sonucu kadere bağlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 maçta bir denk gelir ama bize üst üste 2 maçta denk geldi. İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi.Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok. Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..."