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TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nda eleştirilerin odağındaki teknik direktör Vincenzo Montella için Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi. TFF'nin İtalyan teknik adamla yola devam edeceği, ancak Uluslar Ligi öncesinde teknik heyette kapsamlı değişikliklere gidileceği öne sürüldü.

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 1

Dünya Kupası'ndaki son maçın da ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen grubunda sonuncu olarak elenen Milli Takımı önceki gece yurda dönüş yaptı. Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 2

Turnuvaya erken veda ile büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ay-yıldızlı kafilede büyük bir üzüntü hakimdi. A Milli Takımı oyuncuları son maçtan galibiyetle ayrılmalarına rağmen elenmenin üzüntüsü içerisindeydi.

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 3

Turnuvadaki kararları ile tartışma konusu olan teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonraki süreçle alakalı bazı adımlar da atacak.

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 4

MONTELLA'DA YENİ KARAR

Takvim'de yer alan habere göre, TFF yetkililerinin İtalyan hoca ile yaptığı görüşmelerde Uluslar Ligi öncesi bazı değişimleri hayata geçirme konusunda fikir birliğine varıldı.

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 5

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Alınan bilgilere göre A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın teknik heyetinde revizyona gidilecek.

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 6

TEKNİK EKİPTE DEĞİŞİMLER OLACAK

Ekibe mutlaka bir mentörün dahil edileceği öğrenilirken, atletik performans antrenörleriyle alakalı da değişim yaşanabileceği öğrenildi.

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 7

Öte yandan Vincenzo Montella'nın form grafiği yüksek olan yeni isimlere daha açık davranacağı belirtiliyor.

SANTRFOR KONUSU GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Ayrıca turnuva boyunca büyük eleştiri alan 9 numarasız sistemin de yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 8
Bu doğrultuda ya farklı bir oyuna geçileceği ya da Montella'nın artık santrfor kullanımına daha fazla ağırlık vereceği aktarıldı.
TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 9

ULUSLAR LİGİ'NDE GÜÇLÜ RAKİPLER

A Milli Takım, 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele karşı karşıya gelecek.

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 10

FIFA'nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise Kasım ayında yapılacak.

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 11

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TARİHLERİ VE SAATLERİ (TSİ) ŞU ŞEKİLDE:

25 Eylül 2026 / 21.45

Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026 / 21.45

Türkiye - İtalya

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 12

2 Ekim 2026 / 21.45

Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 / 21.45

İtalya - Türkiye

TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor 13

12 Kasım 2026 / 20.00

Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 / 22.45

Fransa - Türkiye

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