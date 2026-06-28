TFF'den Montella kararı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nda eleştirilerin odağındaki teknik direktör Vincenzo Montella için Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi. TFF'nin İtalyan teknik adamla yola devam edeceği, ancak Uluslar Ligi öncesinde teknik heyette kapsamlı değişikliklere gidileceği öne sürüldü.

Dünya Kupası'ndaki son maçın da ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen grubunda sonuncu olarak elenen Milli Takımı önceki gece yurda dönüş yaptı. Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Turnuvaya erken veda ile büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ay-yıldızlı kafilede büyük bir üzüntü hakimdi. A Milli Takımı oyuncuları son maçtan galibiyetle ayrılmalarına rağmen elenmenin üzüntüsü içerisindeydi.

Turnuvadaki kararları ile tartışma konusu olan teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonraki süreçle alakalı bazı adımlar da atacak.

MONTELLA'DA YENİ KARAR Takvim'de yer alan habere göre, TFF yetkililerinin İtalyan hoca ile yaptığı görüşmelerde Uluslar Ligi öncesi bazı değişimleri hayata geçirme konusunda fikir birliğine varıldı.