CANLI | Kanada ile Fas maçı
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile Fas, çeyrek final bileti için karşı karşıya geliyor. Kanada, son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Fas ise Hollanda ile oynadığı karşılaşmada normal sürede eşitliği bozamasa da penaltı atışları sonucunda rakibine üstünlük kurarak tur atladı. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'de takip edebilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile Fas, çeyrek final bileti için karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin canlı takibini ahaber.com.tr'de takip edebilirsiniz.
Son 32 turunu başarıyla geçen iki ekip, turnuvada yollarına devam edebilmek adına kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor. ABD'nin Houston kentindeki Houston Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada kazanan takım adını son 8 takım arasına yazdırırken, kaybeden ekip turnuvaya veda edecek.
HATA YAPAN TURNUVAYA VEDA EDECEK
Tek maç eleme sistemiyle yapılacak mücadelede hata yapan taraf turnuvaya veda edecek. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Kanada-Fas maçında kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına kalacak.
Kanada, son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Fas ise Hollanda ile oynadığı karşılaşmada normal sürede eşitliği bozamasa da penaltı atışları sonucunda rakibine üstünlük kurarak tur atladı.
KANADA- FAS MAÇI
Kanada ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Kanada- Fas mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
KANADA- FAS 11'LER
Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Saliba, Eustaquio, Buchanan, Millar, David, Oluwaseyi
Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannpus, Saibari