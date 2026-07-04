CANLI | Kanada ile Fas maçı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile Fas, çeyrek final bileti için karşı karşıya geliyor. Kanada, son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Fas ise Hollanda ile oynadığı karşılaşmada normal sürede eşitliği bozamasa da penaltı atışları sonucunda rakibine üstünlük kurarak tur atladı. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'de takip edebilirsiniz.