CANLI | İspanya - Avusturya

2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. SoFi Stadyumu’nda başlayan kritik mücadelede her iki takım da adını son 16’ya yazdırmak istiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr’den gerçekleştirebilirsiniz.