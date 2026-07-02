CANLI | İspanya - Avusturya
2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. SoFi Stadyumu’nda başlayan kritik mücadelede her iki takım da adını son 16’ya yazdırmak istiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr’den gerçekleştirebilirsiniz.
2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda başlayan kritik mücadelede her iki ekipte son 16 biletini almak istiyor.
Kazanan taraf üst tura yükselirken, kaybeden takım ise turnuvaya veda edecek.
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena
Avusturya: Alexander Schlager, Stefan Posch, David Alaba, Kevin Danso, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Romano Schmid, Paul Wanner
KAZANANIN RAKİBİ HIRVATİSTAN YA DA PORTEKİZ OLACAK
İspanya ile Avusturya'nın kıyasıya mücadelesinin ardından kazanan takım son 16 turunda Portekiz ya da Hırvatistan ile karşılaşacak. Kritik maç 6 Temmuz'da oynanacak.