Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti! Claire Liu'ya 2-0 mağlup oldu
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam organizasyonu olan Wimbledon'da ikinci turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Wimbledon 2026 Tenis Turnuvası Kadınlar Tek ikinci tur maçında milli tenisçi Zeynep Sönmez ile ABD'li Claire Liu karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1 saat 29 dakika süren mücadelede ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İLK SET BAŞ BAŞA MÜCADELE İLE GEÇTİ
15 numaralı kortta rüzgarlı havada oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla geçti. Rakibinin servislerini etkili karşılayan Zeynep Sönmez, set boyunca mücadeleden kopmadı. Skorun 5-5'e gelmesiyle uzatmaya giden ilk sette Claire Liu, uzatma oyununu 7-5 kazanarak 1-0 öne geçti.
WIMBLEDON'A İKİNCİ TURDA VEDA ETTİ
İkinci sette servis kullanma taktiğini değiştiren Claire Liu karşısında seti kazanmak için mücadele eden Zeynep Sönmez, etkili bitirişlerle oyunda kalmaya çalıştı.
Milli tenisçi, çabasına rağmen ikinci seti 6-3 kaybedince karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak Wimbledon'a ikinci turda veda etti.