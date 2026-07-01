Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti! Claire Liu'ya 2-0 mağlup oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam organizasyonu olan Wimbledon'da ikinci turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.