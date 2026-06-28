J Grubu'nda zirve mesaisi! Son şampiyon Arjantin Ürdün karşısında

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Son 32 turunu ve grup liderliğini garantileyen son dünya şampiyonu Arjantin, turnuvaya veda etmeye hazırlanan Ürdün ile karşı karşıya gelecek.

ÜRDÜN TURNUVAYA VEDA EDİYOR

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Ürdün, gruptaki ilk iki maçında Avusturya'ya 3-1, Cezayir'e ise 2-1 mağlup olarak son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvadaki son sınavına çıkacak Ürdün, güçlü rakibi karşısında organizasyona puan ya da puanlarla veda etmeyi hedefliyor.

ARJANTİN'DE HEDEF 3'TE 3

J Grubu'nda Cezayir'i 3-0, Avusturya'yı ise 2-0 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdıran Arjantin, grup etabını kayıpsız tamamlamak istiyor. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, Ürdün karşısında da galip gelerek 9 puanla eleme turuna moralli girmeyi amaçlıyor.