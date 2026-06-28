J Grubu'nda zirve mesaisi! Son şampiyon Arjantin Ürdün karşısında
Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki son maçında Ürdün karşısında grup etabını kayıpsız tamamlamayı hedefliyor. Son 32 turunu ve grup liderliğini önceden garantileyen Tangocular ile turnuvaya veda edecek Ürdün'ün mücadelesinde tüm anlık gelişmeler ahaber.com.tr'de olacak.
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Son 32 turunu ve grup liderliğini garantileyen son dünya şampiyonu Arjantin, turnuvaya veda etmeye hazırlanan Ürdün ile karşı karşıya gelecek.
Dallas Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek. Karşılaşma, 28 Haziran Pazar günü TSİ 05.00'te başlayacak.
ÜRDÜN TURNUVAYA VEDA EDİYOR
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Ürdün, gruptaki ilk iki maçında Avusturya'ya 3-1, Cezayir'e ise 2-1 mağlup olarak son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvadaki son sınavına çıkacak Ürdün, güçlü rakibi karşısında organizasyona puan ya da puanlarla veda etmeyi hedefliyor.
ARJANTİN'DE HEDEF 3'TE 3
J Grubu'nda Cezayir'i 3-0, Avusturya'yı ise 2-0 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdıran Arjantin, grup etabını kayıpsız tamamlamak istiyor. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, Ürdün karşısında da galip gelerek 9 puanla eleme turuna moralli girmeyi amaçlıyor.