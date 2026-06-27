K Grubu'nda liderlik için dev randevu! Kolombiya ile Portekiz karşı karşıya

KOLOMBİYA LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR

Grupta oynadığı ilk iki maçta Özbekistan'ı 3-1, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ise 1-0 mağlup eden Kolombiya, 6 puanla zirvede yer alıyor. Son 32 turuna yükselmeyi garantileyen Güney Amerika temsilcisi, Portekiz karşısında da kazanarak K Grubu'nu kayıpsız lider tamamlamayı hedefliyor. Hücum gücü ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Kolombiya, turnuvadaki çıkışını sürdürmek istiyor.

PORTEKİZ ZİRVE İÇİN SAHADA

Portekiz ise ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Son 32 turuna kalmayı garantileyen Avrupa temsilcisi, Kolombiya'yı mağlup ederek grup liderliğini ele geçirmenin hesaplarını yapıyor. Teknik kalitesi ve topa sahip olma oyunuyla öne çıkan Portekiz, kritik mücadelede hata yapmak istemiyor.

K GRUBU'NDA LİDER BELLİ OLUYOR

K Grubu'nda son hafta maçlarıyla sıralama netleşecek. Kolombiya ile Portekiz arasında oynanacak mücadele, grup liderini belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın sonucu yalnızca zirveyi değil, son 32 turundaki eşleşmeleri de doğrudan etkileyecek. Dev mücadelenin tüm gelişmeleri ve dakika dakika canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.