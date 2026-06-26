CANLI | Tunus - Hollanda

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Hollanda, turnuvaya veda etmesi kesinleşen Tunus karşısında hem grup birinciliğini korumak hem de son 32 turuna moralli girmek için sahaya çıkıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının sonuna gelinirken F Grubu'nda liderlik düğümü perşembeyi cumaya bağlayan gece çözülüyor. 4 puanlı lider Hollanda, puanı bulunmayan Tunus ile Kansas City Stadyumu'nda karşılaşacak.

İLK 11'LER



Tunus: Dahmen, Valery, Talbi, Abdi, Ben Hmida, Khedira, Skhiri, Hannibal, Ben Slimane, Gharbi, Mastouri.



Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, Gravenberch, de Jong, Rejinders, Malen, Gakpo, Brobbey.

LİDERLİK İÇİN AVERAJ HESAPLARI

Hollanda, Tunus'u yenmesi halinde adını son 32 turuna yazdıracak. Ancak liderlik koltuğunu garantilemek için Japonya'nın İsveç karşısında alacağı skor büyük önem taşıyor. Hollanda ve Japonya arasındaki maç 2-2 bittiği için, her iki takımın da kazanması halinde önce genel averaja, ardından atılan gol sayısına bakılacak. Hollanda şu an rakibinden 1 gol fazla atmış olmanın avantajını elinde bulunduruyor.