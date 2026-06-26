CANLI | Japonya - İsveç

2026 Dünya Kupası F Grubu’nda nefesler tutuldu. Puan tablosunda 4 puanla ikinci sırada yer alan Asya devi Japonya ile 3 puanla pusuda bekleyen İsveç, "tamam mı devam mı" mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son haftasında gözler, son 32 turuna yükselecek takımları belirleyecek olan F Grubu'ndaki dev randevuya çevrildi. Dallas Stadyumu, turnuvanın en kırılma anlarından birine ev sahipliği yapacak.

İLK 11'LER

Japonya: Suzuki, Sugawara, Itakura, Seko, Ito, Tanaka, Doan, Maeda, Nakamura, Kamada, Ueda.

İsveç: Zetterstrom, Lagerbielke, Lindelöf, Hien, Gudmundsson, Bernhardsson, Stroud, Ayari, Elanga, Isak, Gyökeres.

JAPONYA'YA BERABERLİK YETEBİLİR İSVEÇ'E GALİBİYET ŞART!

Grupta 4 puanla, Hollanda'nın sadece bir gol gerisinde ikinci sırada bulunan Japonya, sahaya büyük bir avantajla çıkıyor. Uzak Doğu temsilcisi, İsveç karşısında alacağı bir puanla dahi son 32 turuna yükselmeyi büyük ölçüde garantileyecek. Öte yandan, ilk maçta Tunus'u mağlup eden, Hollanda karşısında ağır bir yenilgi alan 3 puanlı İsveç için galibiyetten başka yol yok. Kuzey ekibi kazanması halinde Japonya'yı saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdıracak.