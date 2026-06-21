2026 Dünya Kupası maçında Uruguay - Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaşıyor

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası, H Grubu'nda Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın karşılaşmasıyla devam ediyor. Kritik karşılaşmadan çıkacak sonuç her iki takımın ve gruptaki sıralamanın kaderini değiştirecek.

PUAN YARIŞINDA KRİTİK DÖNEMEÇ

Uruguay- Yeşil Burun Adaları'nın gerçekleştireceği karşılaşmada H Grubu'ndaki dengeleri kökten değiştirecek. Son hafta karşılaşmaları öncesinde şekillenmeye başlarken, alınacak sonuçlar eleme turu yolunda belirleyici oluyor. H Grubu'nda sahne alacak Uruguay ile Yeşil Burun Adaları arasındaki mücadele de turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor. İki ekibin de üst tura kalma hesapları yaptığı grupta, bu maçtan çıkacak sonuç puan tablosunu doğrudan etkileyebilir.

URUGUAY HATA YAPMAK İSTEMİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Uruguay, futbol kültürü ve büyük organizasyonlardaki birikimiyle rakiplerine karşı önemli bir avantaj taşıyor. Turnuvalarda baskı altında oynama alışkanlığı bulunan Güney Amerika ekibi, saha içindeki dengeli yapısı ve oyunun her bölümüne yaydığı mücadele gücüyle dikkat çekiyor. Grup aşamasında kritik öneme sahip karşılaşmaya çıkacak olan Uruguay, üç puanı hanesine yazdırarak son hafta öncesinde elini güçlendirmeyi ve üst tur hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği geride bırakmayı amaçlıyor.