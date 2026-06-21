2026 Dünya Kupası maçında Uruguay - Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaşıyor
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'na Uruguay ve Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor. Her iki takımda 2. haftada oynanan mücadelede hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası, H Grubu'nda Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın karşılaşmasıyla devam ediyor. Kritik karşılaşmadan çıkacak sonuç her iki takımın ve gruptaki sıralamanın kaderini değiştirecek.
PUAN YARIŞINDA KRİTİK DÖNEMEÇ
Uruguay- Yeşil Burun Adaları'nın gerçekleştireceği karşılaşmada H Grubu'ndaki dengeleri kökten değiştirecek. Son hafta karşılaşmaları öncesinde şekillenmeye başlarken, alınacak sonuçlar eleme turu yolunda belirleyici oluyor. H Grubu'nda sahne alacak Uruguay ile Yeşil Burun Adaları arasındaki mücadele de turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor. İki ekibin de üst tura kalma hesapları yaptığı grupta, bu maçtan çıkacak sonuç puan tablosunu doğrudan etkileyebilir.
URUGUAY HATA YAPMAK İSTEMİYOR
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Uruguay, futbol kültürü ve büyük organizasyonlardaki birikimiyle rakiplerine karşı önemli bir avantaj taşıyor. Turnuvalarda baskı altında oynama alışkanlığı bulunan Güney Amerika ekibi, saha içindeki dengeli yapısı ve oyunun her bölümüne yaydığı mücadele gücüyle dikkat çekiyor. Grup aşamasında kritik öneme sahip karşılaşmaya çıkacak olan Uruguay, üç puanı hanesine yazdırarak son hafta öncesinde elini güçlendirmeyi ve üst tur hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği geride bırakmayı amaçlıyor.
YEŞİL BURUN ADALARI'NDAN KRİTİK SINAV
Yeşil Burun Adaları, son yıllarda uluslararası futbol sahnesinde yakaladığı çıkışı Dünya Kupası'na da taşımayı hedefliyor. Afrika temsilcisi, disiplinli oyun yapısı ve takım ruhuyla dikkat çekerken, grup aşamasında alacağı puanlarla üst tura kalma umutlarını güçlendirmek istiyor. Grup aşamasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan ekip, güçlü rakibi karşısında puan alarak son hafta öncesinde avantaj yakalamanın hesaplarını yapıyor.
URUGUAY-YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay ve Yeşil Burun Adaları maçı 22 Haziran 2026 Pazartesi günü TSİ 01.00'da başlayacak. Kritik mücadele TRT Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.