CANLI | İsviçre - Bosna Hersek

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaşıyor. İlk maçlarında sahadan beraberlikle ayrılan iki ekip, hem ilk galibiyetini almak hem de grup liderliği yarışında avantaj yakalamak için mücadele edecek. İsviçre - Bosna Hersek karşılaşmasının tüm heyecanını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.