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CANLI | İsviçre - Bosna Hersek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | İsviçre - Bosna Hersek

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaşıyor. İlk maçlarında sahadan beraberlikle ayrılan iki ekip, hem ilk galibiyetini almak hem de grup liderliği yarışında avantaj yakalamak için mücadele edecek. İsviçre - Bosna Hersek karşılaşmasının tüm heyecanını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ikinci maç heyecanı yaşanıyor. Turnuvadaki ilk karşılaşmalarında sahadan birer puanla ayrılan İsviçre ile Bosna Hersek, grup aşamasındaki kritik mücadelede karşı karşıya geliyor.

CANLI | İsviçre - Bosna Hersek - 1

Üç puanı hanesine yazdırarak son maçlar öncesinde liderlik yarışında avantaj elde etmek isteyen iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İsviçre - Bosna Hersek maçına ilişkin tüm gelişmeler ve canlı anlatım ahaber.com.tr'de...

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