Telegram üzerinden 162 milyon TL'lik vurgun! 12 ilde 15 gözaltı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Telegram üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 162 milyon TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SAHTE İLANLARLA VURGUN

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, müşteki Mehmet Arif Okan'ın Telegram üzerinden gönderilen sahte ilan bağlantıları aracılığıyla yüksek kazanç elde edeceği vaadiyle dolandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, çeşitli görevleri tamamlaması halinde gelir elde edeceği yönünde yönlendirdikleri mağdurun, 10 ayrı işlemde 5 farklı banka hesabına toplam 330 bin 504 TL gönderdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmaları ile banka ve GSM operatörlerinden temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda şüphelilerin kullandıkları banka hesapları, ATM işlem görüntüleri ile IP ve port kayıtları tespit edildi.

MASAK VERİLERİNDE ORTAYA ÇIKTI: 162 MİLYON TL

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 60 bin 904 işlemde yaklaşık 162 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen 18 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 16 Haziran 2026 tarihinde Iğdır merkezli olmak üzere Konya, Karabük, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Antalya, Ordu, İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toplam 18 adrese yönelik düzenlenen operasyonlar, 15 Emniyet ve 3 Jandarma biriminin koordinasyonunda yürütüldü. Operasyon kapsamında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 4 flash bellek ele geçirilerek incelemeye alındı.

Soruşturmanın, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.