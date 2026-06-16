Milli Takım Paraguay maçının hazırlıklarına başladı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile kritik bir randevuya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, hazırlıklara başladı. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptan çıkma yolunda kader belirleyici öneme sahip olan bu zorlu karşılaşmanın ilk provasını gerçekleştirdi.