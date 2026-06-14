Panzerler E Grubu perdesini açıyor! Almanya ile Curaçao kozlarını paylaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı E Grubu’nda oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Turnuvanın güçlü favorilerinden Almanya, ilk maçında sürpriz sonuçlara imza atmayı hedefleyen Curaçao ile Houston’da karşı karşıya gelecek. Almanya-Curaçao maçının canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarının heyecanı E Grubu'nda oynanacak Almanya - Curaçao mücadelesiyle devam ediyor.

Dört kez dünya şampiyonu olan Almanya, turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Curaçao ile Houston Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Dev maç öncesinde Panzerler favori olarak gösterilirken, Curaçao ise sürpriz bir sonuca imza atarak Dünya Kupası sahnesinde adından söz ettirmeyi hedefliyor.

ALMANYA - CURAÇAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak Almanya - Curaçao mücadelesi, 14 Haziran 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Houston Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Almanya - Curaçao karşılaşmasıyla devam ederken, futbolseverler bu kritik mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. Houston Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve maçla ilgili tüm gelişmeler ise ahaber.com.tr'de yer alacak.