Aynı başlangıç farklı sonuç! 2026 Dünya Kupası açılış maçında Meksika Güney Afrika'yı mağlup etti
Futbol dünyasında beklenen gün geldi; milyarlarca insanın gözünü çevirdiği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın perdesi bu akşam aralanırken, 16 yıl sonra yine açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahiplerinden olan Meksika, maçı 9 kişi tamamlayan rakibini (2-0) mağlup ederek taraftarının önünde turnuvaya galibiyetle başladı.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçti.
İŞTE NEFES KESEN MÜCADELEDE YAŞANANLAR
9. dakikada Meksika'nın baskısında Lira ceza sahası önünde topa dokunarak rakibine topu kaybettirdi. Ceza yayına yakın bölgede topu önünde bulan Quinones'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0
43. dakikada Alvarado sağ kanattan içeri yerden ortaladı. Gutierrez'in ceza yayına doğru bıraktığı topa Quinones sağ ayağıyla vurdu, top direğe çarpıp oyun alanına döndü.
49. dakikada Güney Afrika 10 kişi kaldı. Savunma arkasına koşu yapan Gutierrez'i ceza yayında düşüren Sithole direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
66. dakikada Meksika kendini rahatlatan golü kaydetti. Alvarado'nun sağ kanattan sol ayağıyla içe doğru ortaladığı topu Jiminez kafayla ağlara gönderdi: 2-0
84. dakikada Güney Afrika 9 kişi kaldı. Zwane'nin Gallardo'ya yaptığı hareketin ardından VAR'a giden hakem, incelemesinin ardından kırmızı kartını gösterdi.
90+2. dakikada Meksika'dan Cesar Montes kırmızı kart gördü. Sağdan ceza sahasına giren Mudau'yu diziyle düşüren Montes, kırmızı kartla cezalandırıldı.
Mücadeleyi Meksika 2-0 kazandı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones
Güney Afrika: Williams, Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Shitole, Adams, Rayners, Foster.
16 YIL SONRA ROLLER DEĞİŞTİ
Bu zorlu mücadele, futbol tarihinde bir ilke sahne oluyor. İki takım, 2010 Dünya Kupası'nın da açılış maçında da karşı karşıya gelmiş ve Johannesburg'daki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Tam 16 yıl sonra bu kez roller değişti; ev sahibi avantajını arkasına alan Meksika, turnuva tarihine üç farklı Dünya Kupası'na (1970, 1986, 2026) ev sahipliği yapan ilk ülke olarak geçerek adını altın harflerle yazdırdı.
TÖRENLE BAŞLADI
2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen törenle başladı.
Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) karşılaşmanın başlamasından 2 saat önce gerçekleştirilen törende görsel şölen sunuldu.
Shakira ve Burna Boy, kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirdiği konserlerde Meksikalı rock grubu Mana, Los Angeles Azules ve Belinda gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne aldı.
Konserlerin sona ermesinin ardından stadyumun çatısında Meksika bayrağı renklerindeki sis bombaları görsel bir atmosfer oluşturdu.
MEKSİKA TARİHE GEÇTİ
2026 FIFA Dünya Kupası için kapılarını futbolseverlere açan Meksika, organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu.
Kuzey Amerika ülkesi, 1970 ve 1986'da oynanan Dünya Kupası'nın ardından 2026'da da sahneye çıkarak üç turnuvaya ev sahipliği yapan ilk ülke olarak adını yazdırdı.
Meksika-Güney Afrika müsabakasıyla tüm kupaların açılış maçı Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) oynanmış oldu. Bu anlamda stadyum da şehirle birlikte üç kez açılışın yapıldığı stadyum olarak tarihe geçti.
DÜNYA KUPASI MARŞI İLK KEZ SESLENDİRİLDİ
Ünlü tenor Andrea Bocelli ve Güney Koreli şarkıcı EJAE, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi marşı olan DNA'yı ilk kez maç öncesinde seslendirdi.
Meksikalı aktris Salma Hayek'in turnuvanın "resmi hoş geldiniz konuşmasının ardından seslendirilen marş için FIFA, yeni eserin Dünya Kupası ruhunu yansıttığını belirterek, dayanıklılık, birlik, hırs ve aidiyet vurgusu yaptı.
Marşın söylendiği sırada Dünya Kupası'nda oynayan tüm takımların bayrakları orta sahanın etrafına dizildi.
MEKSİKALILAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU
Meksikalı taraftarlar, 80 bin 824 kapasiteli Mexico City Stadı'nda boş yer bırakmadı.
Mexico City'de Dünya Kupası başlamasından önce gerçekleştirilen çeşitli protestolar, taraftarları stadyuma ulaşmak için günün erken saatlerinde yollara düşmesine neden oldu. Protestocuların yolları kapatarak stadyuma ulaşımı engelleyeceği yönündeki uyarılar sonrasında Meksikalı taraftarlar günün ilk ışıklarıyla stadyuma ulaşmak için yola çıktı.
MARADONA VE PELE UNUTULMADI
Daha önce 2 kez Dünya Kupası için kapılarını açan Mexico City Stadyumu'nda futbolun efsaneleri Diego Armando Maradona ve Brezilyalı yıldız Pele de unutulmadı. Pele ve Maradona'nın görüntüleri stadyumdaki ekranlara getirildi.
YENİ MAÇ ÖNÜ SEREMONİSİ YAPILDI
FIFA'nın daha önce duyurusunu yaptığı yeni maç önü seremonisi Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında gerçekleştirildi.
Maç kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafına dizildiği seremonide iki ülkenin bayrakları açıldı ve marşları okundu.
Seremonin sona ermesinin ardından iki ülkenin bayraklarında yer alan renklerden sis bombası atıldı. Bu sırada stat üzerinden helikopterle Meksika bayrağı açıldı.
"MEKSİKA DALGASI" DOĞDUĞU TOPRAKLARA GERİ DÖNDÜ
Bu akşamki tarihi gecenin en duygusal ve ikonik anlarından biri de tribünlerde yaşandı. Dünya futbolunun en köklü tribün geleneklerinden biri olan ve taraftarların ardışık olarak ayağa kalkıp kollarını havaya kaldırmasıyla dev bir görsel şölene dönüşen "Meksika Dalgası" (The Wave), doğduğu ve şöhrete ulaştığı topraklara geri döndü.
İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel organizasyonlarda ortaya çıkan, ancak dünya sahnesine ilk kez yine bu statta, 1986 Dünya Kupası'nda televizyon ekranları aracılığıyla yansıyarak küresel bir fenomene dönüşen bu efsanevi şov, 83 bin coşkulu taraftarla bu akşam Aztek Stadı'nda yeniden canlandı.