2026 Dünya Kupası'nda dev kapışma! Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore kozlarını paylaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda heyecan Güney Kore ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. TSİ 05.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Omar yönetecek.

Güney Koreli profesyonel futbolcu Lee Tae-seok, Avusturya Bundesliga takımlarından FK Avusturya Wien formasını giyiyor. (AFP)

Dünya Kupası'nın tecrübeli ekiplerinden Güney Kore, organizasyonda üst üste 11. kez boy göstermeye hazırlanıyor. Çek Cumhuriyeti ise yaklaşık 20 yıllık hasretin ardından yeniden futbolun en büyük sahnesinde mücadele edecek.

İki ülke Dünya Kupası tarihinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelirken, hazırlık sürecinde Güney Kore El Salvador'u 1-0, Çek Cumhuriyeti ise Guatemala'yı 3-1 mağlup ederek moral depoladı. Taraflar arasında oynanan son özel mücadelede ise gülen taraf 2-1'lik skorla Güney Kore olmuştu.