Dünya kupası tarihinin gol çılgınlığı!
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, turnuvanın 96 yıllık köklü geçmişindeki en çılgın istatistikler, tarihi hezimetler ve adeta gol yağmuruna sahne olan unutulmaz müsabakalar yeniden gündeme geldi. Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgilere göre, kupa tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan damga vururken, A Milli Futbol Takımımız da tarih yazdığı 1954 turnuvasıyla bu elit rekorlar listesinde kendine yer buldu.
Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.
Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.
Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.
Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:
|
Tarih
|
Kazanan
|
Kaybeden
|
Sonuç
|
1982
|
Macaristan
|
El Salvador
|
10-1
|
1954
|
Macaristan
|
Güney Kore
|
9-0
|
1974
|
Yugoslavya
|
Zaire
|
9-0
|
1938
|
İsveç
|
Küba
|
8-0
|
1950
|
Uruguay
|
Bolivya
|
8-0
|
2002
|
Almanya
|
Suudi Arabistan
|
8-0
EN GOLLÜ MAÇLAR
Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'deki turnuvada oynandı.
Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler, bu karşılaşmada 12 gol gördü.
1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.
Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:
|
Tarih
|
Kazanan
|
Kaybeden
|
Sonuç
|
Gol
|
1954
|
Avusturya
|
İsviçre
|
7-5
|
12
|
1938
|
Brezilya
|
Polonya
|
6-5
|
11
|
1954
|
Macaristan
|
Batı Almanya
|
8-3
|
11
|
1982
|
Macaristan
|
El Salvador
|
10-1
|
11
|
1958
|
Fransa
|
Paraguay
|
7-3
|
10
TÜRKİYE'DEN 7 FARKLI GALİBİYET
Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.
Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Ay-yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.