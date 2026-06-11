Dünya kupası tarihinin gol çılgınlığı!

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, turnuvanın 96 yıllık köklü geçmişindeki en çılgın istatistikler, tarihi hezimetler ve adeta gol yağmuruna sahne olan unutulmaz müsabakalar yeniden gündeme geldi. Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgilere göre, kupa tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan damga vururken, A Milli Futbol Takımımız da tarih yazdığı 1954 turnuvasıyla bu elit rekorlar listesinde kendine yer buldu.