Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho oldu: Benfica'ya 15 milyon euro

Jose Mourinho, Real Madrid'ın yeni teknik direktörü oldu. Benfica, Portekizli çalıştırıcının 15 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olduğunu açıkladı.

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirildi. Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin bulunduğu Benfica, Special One'ın Real Madrid'e transferini duyurdu.

Portekiz kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Real Madrid, Jose Mourinho için transfer teklifini 15 milyon euro bedelle resmileştirmiştir. Teknik direktör de bu transfer için onay vermiştir. Teşekkürler, Jose Mourinho.''



Benfica ayrıca teknik direktör Marco Silva ile de 3 yıllık anlaşma sağladı.

JOSE MOURİNHO'NUN KARİYERİ

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Mourinho, 2010-13 yıllarında görev yaptığı Real Madrid ile LaLiga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez kupa sevinci yaşayan Portekizli teknik adam, Porto ve Inter ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

BENFICA İLE LİGİ 3. SIRADA TAMAMLADI

4 kez Premier Lig, 3 kez ise Serie A zaferi yaşayan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde de şampiyonluğu tattı. Son olarak Benfica'yı çalıştıran Mourinho, takımı ile Portekiz Premier Lig'i 80 puanla 3. sırada namağlup tamamladı.