Atv’de 2026 Dünya Kupası öncesi dev futbol şöleni: Yıldızlar geçidine hazır olun

Dünya Kupası finalleri öncesinde takımlar son kozlarını paylaşırken, futbolun kalbi bu hafta sonu yine atv'de atacak. Yüksek tempo, dünyaca ünlü yıldızlar ve nefes kesen mücadelelerin sahne alacağı bu muhteşem futbol şöleni, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Gecenin ilk büyük randevusunda, turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, panzerler lakaplı güçlü Almanya'yı ağırlıyor. İki ekibin de turnuva öncesi gövde gösterisi yapacağı bu nefes kesen mücadele, 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da canlı yayınla atv ekranlarında olacak.

MİLLİLER SAHNE ALIYOR: VENEZUELA - TÜRKİYE

Amerika - Almanya karşılaşmasının hemen ardından ise tüm Türkiye ekran başına kilitlenecek. Bizim Çocuklar, Dünya Kupası öncesindeki en ciddi sınavlarından birinde Venezuela ile karşı karşıya geliyor.