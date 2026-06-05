CANLI YAYIN

Atv’de 2026 Dünya Kupası öncesi dev futbol şöleni: Yıldızlar geçidine hazır olun

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Atv’de 2026 Dünya Kupası öncesi dev futbol şöleni: Yıldızlar geçidine hazır olun

2026 Dünya Kupası heyecanı atv ekranlarında zirveye taşınıyor. Dev turnuvaya sayılı günler kala, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek iki dev hazırlık mücadelesi canlı yayınla atv’de izleyiciyle buluşuyor.

Dünya Kupası finalleri öncesinde takımlar son kozlarını paylaşırken, futbolun kalbi bu hafta sonu yine atv'de atacak. Yüksek tempo, dünyaca ünlü yıldızlar ve nefes kesen mücadelelerin sahne alacağı bu muhteşem futbol şöleni, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Atv’de 2026 Dünya Kupası öncesi dev futbol şöleni: Yıldızlar geçidine hazır olun - 1

İLK RANDEVU: ABD - ALMANYA

Gecenin ilk büyük randevusunda, turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, panzerler lakaplı güçlü Almanya'yı ağırlıyor. İki ekibin de turnuva öncesi gövde gösterisi yapacağı bu nefes kesen mücadele, 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da canlı yayınla atv ekranlarında olacak.

Atv’de 2026 Dünya Kupası öncesi dev futbol şöleni: Yıldızlar geçidine hazır olun - 2

MİLLİLER SAHNE ALIYOR: VENEZUELA - TÜRKİYE

Amerika - Almanya karşılaşmasının hemen ardından ise tüm Türkiye ekran başına kilitlenecek. Bizim Çocuklar, Dünya Kupası öncesindeki en ciddi sınavlarından birinde Venezuela ile karşı karşıya geliyor.

Atv’de 2026 Dünya Kupası öncesi dev futbol şöleni: Yıldızlar geçidine hazır olun - 3

A Milli Takımımızın bu kritik mücadelesi öncesinde yaşanacak tüm gelişmeler, özel röportajlar ve uzman yorumları saat 23.40'ta "Milli Maça Doğru" programı ile atv'de başlayacak. Heyecanla beklenen Venezuela - Türkiye karşılaşmasının ilk düdüğü ise saat 01.00'de çalacak.

Atv’de 2026 Dünya Kupası öncesi dev futbol şöleni: Yıldızlar geçidine hazır olun - 4

Futbolun tüm coşkusu ve turnuva öncesi son provalar, naklen ve kesintisiz olarak sadece atv'de!

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın