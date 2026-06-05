Atv’de 2026 Dünya Kupası öncesi dev futbol şöleni: Yıldızlar geçidine hazır olun
2026 Dünya Kupası heyecanı atv ekranlarında zirveye taşınıyor. Dev turnuvaya sayılı günler kala, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek iki dev hazırlık mücadelesi canlı yayınla atv’de izleyiciyle buluşuyor.
Dünya Kupası finalleri öncesinde takımlar son kozlarını paylaşırken, futbolun kalbi bu hafta sonu yine atv'de atacak. Yüksek tempo, dünyaca ünlü yıldızlar ve nefes kesen mücadelelerin sahne alacağı bu muhteşem futbol şöleni, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
İLK RANDEVU: ABD - ALMANYA
Gecenin ilk büyük randevusunda, turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, panzerler lakaplı güçlü Almanya'yı ağırlıyor. İki ekibin de turnuva öncesi gövde gösterisi yapacağı bu nefes kesen mücadele, 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da canlı yayınla atv ekranlarında olacak.
MİLLİLER SAHNE ALIYOR: VENEZUELA - TÜRKİYE
Amerika - Almanya karşılaşmasının hemen ardından ise tüm Türkiye ekran başına kilitlenecek. Bizim Çocuklar, Dünya Kupası öncesindeki en ciddi sınavlarından birinde Venezuela ile karşı karşıya geliyor.