Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası! Yasadışı bahse teşvik

AHaber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, spor ve iş dünyasında bomba etkisi yaratan son dakika gelişmesinin tüm ayrıntılarını canlı yayında aktardı. MAHKEMEDEN EMSAL KARAR: 2 YIL 6 AY HAPİS İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, S SPORT kanalındaki yayınlarda yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edildiği iddiasıyla açılan davada nihai karar verildi. Ocak ayında başlayan yargı sürecinin ardından hakim karşısına çıkan Sadettin Saran, savunmasında yayınların niteliğine dikkat çekerek, "Yurt dışından spor yayınları getiriyoruz, sadece Türkiye'deki değil Avrupa'daki yayınları da kanalımıza getiriyoruz" ifadelerini kullandı.





SARAN'DAN "MÜDAHALE ŞANSIMIZ YOK" SAVUNMASI



Duruşma boyunca hakkındaki iddiaları reddeden ve yayın akışına dışarıdan bir müdahalenin söz konusu olamayacağını belirten Sadettin Saran, "Bizim hiçbir şekilde yasa dışı bahsi özendirme gibi faaliyetlerimiz yoktur, bizim dışarıdan sinyale dokunma şansımız yok" sözleriyle kendisini savundu. Yayınlanan maçların ham haliyle ekrana getirildiğini dile getiren iş insanı, "Dışarıdan futbol maçlarını olduğu gibi yayınlarız, bahsedilen reklam panolarındaki reklama müdahale etmemiz imkansızdır" şeklinde konuştu.



ADLİ PARA CEZASI DA KESİLDİ



Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra ekonomik yaptırım kararı da aldı. Saran'ın, yasa dışı bahis reklamı faaliyetleri kapsamında 562 bin 500 lira adli para cezası ödemesine karar verildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre, karar sonrası davanın üst mahkemeye taşınması beklenirken, yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında bu kararın bir milat olduğu vurgulanıyor.