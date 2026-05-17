Şampiyon Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında! Okan Buruk'tan büyük rotasyon
Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray, saat 20.00'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un rotasyona gitmesi ve sezon boyunca az süre alan isimlere şans vermesi bekleniyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ali Emre, Opoku, Becao, Arous, Frimpong, K.Demirbay, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Arda, Eren, Kaan, Nhaga, Can Armando, İlkay, Lang, Ahmed Kutucu.
OKAN BURUK ROTASYONA GİDEBİLİR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, yarın sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.
Ligde sarı-kırmızılıların 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 77 puanı bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 14. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Galatasaray, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek sezonu tamamlamak istiyor.
44. RANDEVU
Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 90 golüne, lacivert-beyazlılar 48 golle yanıt verdi.
Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.
TÜM MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA
Galatasaray, Süper Lig'de mağlubiyetlerinin hepsini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan topladı. Aslan dış sahada son olarak Samsunspor ile karşı karşıya gelirken, rakibine 4-1'lik skorla yenildi.