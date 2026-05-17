Şampiyon Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında! Okan Buruk'tan büyük rotasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray, saat 20.00'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un rotasyona gitmesi ve sezon boyunca az süre alan isimlere şans vermesi bekleniyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Opoku, Becao, Arous, Frimpong, K.Demirbay, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Arda, Eren, Kaan, Nhaga, Can Armando, İlkay, Lang, Ahmed Kutucu.

Okan Buruk'un karşılaşmada büyük bir rotasyon yapması bekleniyor (AA)

OKAN BURUK ROTASYONA GİDEBİLİR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, yarın sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.

ŞAMPİYON KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Ligde sarı-kırmızılıların 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 77 puanı bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Galatasaray, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek sezonu tamamlamak istiyor.

44. RANDEVU

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 90 golüne, lacivert-beyazlılar 48 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

TÜM MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, Süper Lig'de mağlubiyetlerinin hepsini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan topladı. Aslan dış sahada son olarak Samsunspor ile karşı karşıya gelirken, rakibine 4-1'lik skorla yenildi.

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de hücumda ve savunmada da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 33 mücadelede rakip fileleri 77 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı. Aslan ayrıca Göztepe ile birlikte 29'ar golle en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

OSIMHEN CEZALI

Galatasaray'da, Kasımpaşa maçında Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ile Yaser Asprilla'nın da forma giymesi beklenmiyor.

ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

