Şampiyon Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında! Okan Buruk'tan büyük rotasyon

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek.

Geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Galatasaray, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek sezonu tamamlamak istiyor.

Ligde sarı-kırmızılıların 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 77 puanı bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı (Reuters)



44. RANDEVU

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 90 golüne, lacivert-beyazlılar 48 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

TÜM MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, Süper Lig'de mağlubiyetlerinin hepsini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan topladı. Aslan dış sahada son olarak Samsunspor ile karşı karşıya gelirken, rakibine 4-1'lik skorla yenildi.