Fırtına sezonu evinde kapatıyor! Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig’in 34. ve son haftasında saat 20.00’de Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Gençlerbirliği kümede kalma mücadelesi verirken, bordo-mavililer sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, saat 20.00'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek. MUHTEMEL 11'LER TRABZONSPOR: Ahmet Doğan, Pina, Salih, Ozan Tufan, Lövik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Augusto, Nwakaeme, Umut Nayir. GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Oğulcan, Dele Bashiru, Cihan, Tongya, Metehan, Traore.

Trabzonspor sezonu evinde Gençlerbirliği'ne karşı oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak (DHA) ANKARA TEMSİLCİSİ KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yapacak. Başkent temsilcisi kümede kalma mücadelesi verirken, bordo-mavililer ise maçtan galibiyetle ayrılarak sezonu moralli kapatmayı hedefliyor.



LİGDE 74. RANDEVU Trabzonspor ile Gençlerbirliği ligde 74. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 73 maçta Trabzonspor 41 galibiyet elde ederken, konuk ekip Gençlerbirliği ise 13 galibiyet aldı. 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 140 golüne, Gençlerbirliği 71 golle yanıt verdi.

Bordo mavililerde Muçi bu sezonki etkili performansıyla öne çıktı (DHA) TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR Bordo-mavililer, kırmızı-siyahlılara karşı sahasında oynadığı 36 lig maçında 25 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Trabzonspor evinde 84 gol atarken, kalesinde ise 30 gol gördü.



GENÇLERBİRLİĞİ'NİN 13 SEZONDUR TRABZON'DA GALİBİYETİ YOK Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, söz konusu dönemden sonra başkent temsilcisine evinde yenilmedi. Ankara ekibinin Süper Lig'de mücadele ettiği sezonlarda ise Trabzonspor 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



İKİ TAKIM ARASINDA UNUTULMAYAN MAÇ İki takım arasında 27 Mayıs 1973 tarihinde unutulmaz bir maç hikayesi yaşandı. TFF 2. Lig'de Kayserispor ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, evinde son haftadaki rakibi Gençlerbirliği karşısında alacağı 4-0'lık galibiyet 1. Lig'e taşıyacaktı. Ancak Ankara temsilcisinin maça çıkmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı-siyahlı takımı 3-0 hükmen mağlup saydı ve Orduspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor 1. Lig'e çıkan takım olmuştu. Söz konusu dönemde 39 puan ve 16 gol averajı elde eden sarı-kırmızılı ekip bir üst lige çıkarken bordo-mavili takım ise 39 puanla 15 averajda kalmasıyla birlikte 1 yıl gecikmeyle 1. Lig'e şimdiki adıyla Süper Lig'de boy gösterdi.