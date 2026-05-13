Fenerbahçe seçiminde teknik direktör yarışı! Aziz Yıldırım’ın adayı Aykut Kocaman Hakan Safi’nin tercihi Antonio Conte

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesi heyecan her geçen gün artıyor. FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK? AZİZ YILDIRIM MI HAKAN SAFİ Mİ? Kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım ile başkan adayı Hakan Safi arasındaki rekabet kızışırken, adayların belirleyeceği teknik direktörler ve transfer hamleleri seçim sonucunu tayin edecek en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım (AA) SON KULİS BİLGİLERİ A HABER'DE A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, başkanlık yarışındaki son durumu ve kulislerde konuşulan dev isimleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. GENÇ ÜYELER "KAVGA DEĞİL PLAN" İSTİYOR Seçim sürecindeki üye yapısına dikkat çeken Cem Kerpiçciler, "Aziz Bey kulübün efsane başkanı, Hakan Safi Bey ise çok önemli mesajlar veriyor. Kongre üyeleri arasında genç üyelerin sayısında çok önemli bir artış var. Bu çok önemli bir parametre çünkü genç üyeler artık ülke ikliminde herhangi bir futbola dair kavga olmasını asla istemiyor, bir plan istiyor; bir plan dahilinde hareket edilmesini istiyorlar" sözlerini kaydetti.

Hakan Safi de adaylık sürecinde projeleriyle dikkat çekiyor (ahaber.com.tr) AZİZ YILDIRIM'DAN STRATEJİK SESSİZLİK Aziz Yıldırım'ın teknik direktör ve transfer konusundaki tutumunu değerlendiren Kerpiçciler, "Aziz Bey açısından şu çok netleşti; 6-7 Haziran'a yani seçimin sonuna kadar transfer ve teknik direktör ismini açıklamayacak. Aslında bu stratejik olarak Aziz Bey'e oy kaybettirebilir çünkü Hakan Safi'nin teknik direktörünü ve alacağı oyunculardan bazılarını açıklayacağı yönünde haberler okuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Safi'nin teknik direktör adayı olarak Antonio Conte ön plana çıkıyor (AP) TEKNİK DİREKTÖRLER YARIŞI: CONTE Mİ, AYKUT KOCAMAN MI? Başkanlık yarışının aynı zamanda bir teknik direktörler yarışına dönüştüğünü belirten Kerpiçciler, "Özellikle Hakan Safi Bey için teknik direktörlük açısından Conte ismi öne çıkıyor ki Conte, İtalya'da hegemonya kırıcı bir teknik adamdır. Aziz Yıldırım tarafında ise Aykut Kocaman ismi bir numaralı aday olarak öne çıkıyor. Her ne kadar Aykut Kocaman'a ilişkin bazı olumsuz havalar olsa da, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı bir sportif direktör veya bir oyun aklı olarak da kulüpte kullanabilir" şeklinde konuştu.