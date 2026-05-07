Fenerbahçe'de hareketli saatler: Aziz Yıldırım’dan ‘üst akıl’ çıkarması: Öze dönüş | Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Oğuz Çetin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe’de 7 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım adaylığını açıklarken, yapacağı hamleler merak konusu oldu. Yıldırım’ın futbolun başına camianın öz evlatlarını getirerek "üst akıl" operasyonu başlatacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de 7 Haziran seçimleri öncesi beklenen hamle geldi: Efsane başkan Aziz Yıldırım, "Ben de varım" diyerek adaylığını resmen ilan etti.

AZİZ YILDIRIM RESMEN ADAY


Yıldırım açıklamasında diğer adaylar Hakan Safi ve Barış Göktürk'e birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak "Tüm adayları benimle birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.

GÖKTÜRK'TEN EVET SAFİ'DEN HAYIR

Yıldırım'ın yaptığı "birlik" çağrısı camiada önemli yankı buldu. Yıldırım'ın çağrısına ilk somut yanıt, başkan adaylarından Barış Göktürk'ten geldi. Göktürk, tecrübeli ismin önerisine "Evet" dedi ve seçim yarışında Yıldırım ile birlikte hareket etme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından kulislerde, Göktürk'ün Yıldırım yönetiminde başkanvekili olarak görev almasının beklendiği konuşuluyor.

Bir diğer başkan adayı Hakan Safi cephesinden ise net bir ret geldi. Safi, Yıldırım'ın teklifine sıcak bakmadığını açık bir dille ifade ederek, "Kayıtsız ve şartsız adayım. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil" dedi.

YILDIRIM'IN FUTBOL REÇETESİ

Yıldırım'ın futbol yapılanmasına dair planları da netleşmeye başladı.

TAKIMIN BAŞINA KOCAMAN!

Efsane başkanın kafasındaki plan ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Yıldırım'ın futbol takımının başına Aykut Kocaman'ı getirmek istediği öğrenildi.

VOLKAN DEMİREL KULÜBEYE

Takvim'in haberine göre Volkan Demirel'in Kocaman'ın yardımcılığını üstleneceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

OĞUZ ÇETİN DE GÜNDEMDE

Öte yandan planların sadece teknik ekibi kapsamadığı bilgisi mevcut. Sportif direktörlük görevinin kulübün efsanelerinden Oğuz Çetin'e emanet edileceği ifade ediliyor.

Son Yüksek Divan Kurulu toplantısında "üst akıl" oluşturulması gerektiğini dile getiren Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde bu isimlerle birlikte hareket ederek kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedefliyor.
