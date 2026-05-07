Fenerbahçe’de 7 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım adaylığını açıklarken, yapacağı hamleler merak konusu oldu. Yıldırım’ın futbolun başına camianın öz evlatlarını getirerek "üst akıl" operasyonu başlatacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de 7 Haziran seçimleri öncesi beklenen hamle geldi: Efsane başkan Aziz Yıldırım, "Ben de varım" diyerek adaylığını resmen ilan etti. AZİZ YILDIRIM RESMEN ADAY

Yıldırım açıklamasında diğer adaylar Hakan Safi ve Barış Göktürk'e birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak "Tüm adayları benimle birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.

Barış Göktürk GÖKTÜRK'TEN EVET SAFİ'DEN HAYIR Yıldırım'ın yaptığı "birlik" çağrısı camiada önemli yankı buldu. Yıldırım'ın çağrısına ilk somut yanıt, başkan adaylarından Barış Göktürk'ten geldi. Göktürk, tecrübeli ismin önerisine "Evet" dedi ve seçim yarışında Yıldırım ile birlikte hareket etme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından kulislerde, Göktürk'ün Yıldırım yönetiminde başkanvekili olarak görev almasının beklendiği konuşuluyor.