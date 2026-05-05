ZTK'dan final öncesi son viraj! Beşiktaş-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, direkt çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti.

Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı.

Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.

Yarı finalde karşılaşacak taraflar, finale yükselmek için mücadele edecek.

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak.

Beşiktaş'ta oynanacak Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe yönetecek (İHA)

KUPA BAŞARILARI

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez şampiyon oldu. Konya ekibi, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda geçti ve ilk kez kupaya uzandı.

Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Konyaspor ise tarihinde bu başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor.