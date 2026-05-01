CANLI YAYIN

Kartal deplasmanda hata yapmadı! Beşiktaş Gaziantep engelini 2 golle geçti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesi moral depoladı. İşte karşılaşmada yaşananlar...

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Siyah-beyazlılar, Tiago Djaló ve Asllani'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın (AA)Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın (AA)

SERGEN YALÇIN: "BUGÜN 3 PUAN ALMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti.

Gaziantep FK karşısında 3 puan almanın önemli olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza en önemli şey 3 puandı. Artık ligin sonu geldi, oyuncuları konsantre etmekte zorlanıyoruz. Rotasyonlu bir kadro ile oynadık. Bütün konsantremizi önümüzdeki salı günü oynayacağımız maça veriyoruz."

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.

8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

18. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan içeri girerek yaptığı sert vuruş kaleci Zafer Görgen de kaldı.

21. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Jota Silva, kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada topun başına geçen Asllani meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

35. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Jota Silva'nın şutunda top, kaleci Zafer Görgen de kaldı.

41. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Bayo'nun yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

(İKİNCİ YARI)

50. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Camara'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

58. dakikada sol kanada atılan uzun topla buluşarak ceza sahasına giren Jota Silva'nın rakibini geçtikten sonra uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

59. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kozlowski'nin yerden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kontrol etti.

62. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasla buluşarak ceza sahasına giren Bayo'nun şutunda top kaleci Ersin'den döndü.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

64. dakikada Maxim'in savunma arkasına uzun pasında buluşan Bayo'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

87. dakikada sağ kanattan ceza sahasın giren Sorescu'nun pasında Draguş'un vuruşu ağlarla buluştu ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın