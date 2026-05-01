Kartal deplasmanda hata yapmadı! Beşiktaş Gaziantep engelini 2 golle geçti
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesi moral depoladı. İşte karşılaşmada yaşananlar...
Siyah-beyazlılar, Tiago Djaló ve Asllani'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.
SERGEN YALÇIN: "BUGÜN 3 PUAN ALMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"
Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti.
Gaziantep FK karşısında 3 puan almanın önemli olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Bizim adımıza en önemli şey 3 puandı. Artık ligin sonu geldi, oyuncuları konsantre etmekte zorlanıyoruz. Rotasyonlu bir kadro ile oynadık. Bütün konsantremizi önümüzdeki salı günü oynayacağımız maça veriyoruz."