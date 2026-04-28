Okan Buruk'a şampiyonluk sözleşmesi! Zam ve yeni kontrat yolda

SEÇİM 23 MAYIS'TA

Galatasaray'da 23 Mayıs'ta seçim gerçekleşecek. Şu ana kadar karşısına aday çıkmayan Dursun Özbek'in iki yıl daha koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BURUK'A İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Saba Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre yönetimini değiştirmeye hazırlanan Özbek, tekrar başkan seçildiği gibi hocasıyla masaya oturacak. Okan Buruk'un sözleşmesi iki yıllığına uzatılacak. 2028'e kadar başkan seçilecek Dursun Özbek, görev süresi boyunca sadece Buruk'la çalışmayı düşünüyor.

200 MİLYON TL ALIYOR

Yerlide tavan ücret olan 200 milyon TL bu sezon başarılı teknik adama ödenmişti. Okan Buruk'a 4. şampiyonlukla birlikte hem yeni sözleşme hem de zam yolda.

TARİHİ BAŞARIYI TEKRARLAYACAK MI?

Terim yönetiminde oyuncu olarak 1996-2000 arasında 4 zafer yaşayan Okan Buruk, bu kez teknik adam olarak 4 şampiyonluk elde etmenin peşinde.

İlk sezon Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kupaya ulaşan Cimbom, Okan Buruk'un ikinci sezonunda ise rekora ulaştı ve 102 puanla ipi göğüsledi. Geçtiğimiz sezon ise arayı açıp 95 puana ulaşıp 11 puan fark atan Galatasaray, 5. yıldızı da göğsüne takmıştı.