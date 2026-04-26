Zamanı durduracak derbi! Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye'de saatler 20.00’yi gösterdiğinde zaman duracak. Lider Galatasaray, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilecek dev randevuda sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Cimbom bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını perçinlemek isterken, Kanarya ezeli rakibini devirerek puan farkını azaltmanın peşinde. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Türkiye'de bugün saat 20.00'de hayat duracak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada lider Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

-Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

-Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

GALATASARAY FARKI AÇMAK FENERBAHÇE UMUTLARI TAŞIMAK İSTİYOR

Ligdeki son maçında evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, haftaya 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giriyor.

Fenerbahçe, rakibini yenerek son 3 haftaya şampiyonluk umutlarını taşımayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda ikili averajda da avantaj sağlayacak.

BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.

İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 7'si lig, 2's, Süper Kupa ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele de berabere sona erdi.

OSIMHEN FORMA GİYECEK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

ASENSIO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

TEK EKSİK EDSON

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

SINIRDA 7 İSİM

  • Nelson Semedo
  • Dorgeles Nene
  • Archie Brown
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Mert Müldür
  • Anthony Musaba
  • Matteo Guendouzi

LİGDE SON 33 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

