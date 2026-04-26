Zamanı durduracak derbi! Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11'ler
Türkiye'de saatler 20.00’yi gösterdiğinde zaman duracak. Lider Galatasaray, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilecek dev randevuda sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Cimbom bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını perçinlemek isterken, Kanarya ezeli rakibini devirerek puan farkını azaltmanın peşinde. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Türkiye'de bugün saat 20.00'de hayat duracak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada lider Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
-Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.
-Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
GALATASARAY FARKI AÇMAK FENERBAHÇE UMUTLARI TAŞIMAK İSTİYOR
Ligdeki son maçında evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, haftaya 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giriyor.
Fenerbahçe, rakibini yenerek son 3 haftaya şampiyonluk umutlarını taşımayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda ikili averajda da avantaj sağlayacak.
BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA
İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.
Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.
İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.