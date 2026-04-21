Kanarya kupaya veda etti! Konyaspor Fenerbahçe'yi tek golle geçti

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Konyaspor, uzatmalarda kazandığı penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükseldi.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.

37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.

42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

(İKİNCİ YARI)

61. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nelson Semedo'nun ortasında ceza sahası içerisinde Skriniar'dan seken top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1. dakikada orta sahada topu kaparak topla birlikte rakip ceza sahası yayına giren Fred'in şutunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

96. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Talisca'nın şutu yandan auta gitti.

98. dakikada sol kanatta topla buluşan Guendouzi ceza alanı içerisinde çizgiye inerek pasını Brown'a aktardı. Ceza sahası içerisinin sol çaprazında topla buluşan Brown'un şutunu kaleci Bahadır kornere çeldi.

117. dakikada Sander Svendsen'in ceza sahasına ortasında Jevtovic'in kafa şutunda kaleci Ederson topu çeldi. Pozisyonun ardından VAR, hakem Ozan Ergün'e potansiyel penaltı uyarısında bulundu. Pozisyonun tekrarını izleyen Ergün, Blaz Kramer'in Semedo tarafından ceza sahası içinde çekildiğini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

120+2. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Jevtovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasını 9 puanla 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, C Grubu'nda Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı yendi. Konyaspor ise B Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puan topladı ve Samsunspor'un ardından averajla grubu 2. sırada bitirdi.

BERABERLİK OLURSA PENALTILAR

Kura çekimi sonrası yeşil-beyazlıların ev sahipliği yapacağı çeyrek final müsabakası tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi yapılacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, penaltı atışları sonucunda belli olacak.

LİGDE FARKLI GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Kadıköy'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı. İki ekip ligin 33. haftasında yeniden Konya'da karşılaşacak.

KUPADA 4. RANDEVU

Sarı-lacivertliler ile yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 4. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar ilk olarak 2002-2003 sezonunda 2. turda eşleşirken, Konyaspor 1-0'lık skorla tur atlayan takım oldu. 2015-2016 sezonunda yarı finalde oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Konya'da 3-0 galip gelirken, evinde de 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE KUPA MESAİSİ İÇİN KONYA'DA

