Kanarya kupaya veda etti! Konyaspor Fenerbahçe'yi tek golle geçti

117. dakikada Sander Svendsen'in ceza sahasına ortasında Jevtovic'in kafa şutunda kaleci Ederson topu çeldi. Pozisyonun ardından VAR, hakem Ozan Ergün'e potansiyel penaltı uyarısında bulundu. Pozisyonun tekrarını izleyen Ergün, Blaz Kramer'in Semedo tarafından ceza sahası içinde çekildiğini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasını 9 puanla 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, C Grubu'nda Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı yendi. Konyaspor ise B Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puan topladı ve Samsunspor'un ardından averajla grubu 2. sırada bitirdi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları bugün başlıyor (İHA)

BERABERLİK OLURSA PENALTILAR

Kura çekimi sonrası yeşil-beyazlıların ev sahipliği yapacağı çeyrek final müsabakası tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi yapılacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, penaltı atışları sonucunda belli olacak.

LİGDE FARKLI GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Kadıköy'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı. İki ekip ligin 33. haftasında yeniden Konya'da karşılaşacak.

KUPADA 4. RANDEVU

Sarı-lacivertliler ile yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 4. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar ilk olarak 2002-2003 sezonunda 2. turda eşleşirken, Konyaspor 1-0'lık skorla tur atlayan takım oldu. 2015-2016 sezonunda yarı finalde oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Konya'da 3-0 galip gelirken, evinde de 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.