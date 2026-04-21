Kanarya kupaya veda etti! Konyaspor Fenerbahçe'yi tek golle geçti
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti.
Konyaspor, uzatmalarda kazandığı penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükseldi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.
37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.
42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
(İKİNCİ YARI)
61. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
67. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.
70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nelson Semedo'nun ortasında ceza sahası içerisinde Skriniar'dan seken top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.