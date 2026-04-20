Fenerbahçe kupa mesaisi için Konya’da: Tedesco ve öğrencilerine çiçekli karşılama

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs, 35 CPT 125 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs (DHA)

Hızla iki gişe arasındaki beton bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle bir anda alev topuna döndü.

SAĞLIK CAMİASI GENÇ ASİSTAN İÇİN YASTA

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak yapılan incelemelerde, genç doktor Beyza Nur Pürmüs'ün araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç doktorun cenazesi, dün EVKA 2 Merkez Camisi'nde gözyaşları arasında kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZA ANI KAMERADA

Beyza Nur Pürmüs'ün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilin hızla iki gişenin ortasındaki bariyere çarptığı, arkasından gelen çekicinin şoförünün ise son anda yaptığı manevrayla otomobile çarpmaktan kurtulduğu görüldü.