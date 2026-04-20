ZTK'da çeyrek final heyecanı başlıyor: Dev maçlar ATV ve A Spor ekranlarında
Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Turnuvada maçlar tek maç eleme usulüyle oynanacak ve karşılaşmayı kazanan takımlar adını yarı finale yazdıracak. 4 büyük takımın mücadele vereceği karşılaşmalar ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte maç programı...
KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Kupada perde 21 Nisan Salı akşamı açılacak. Saat 20.30'da Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, sonrası kupada yarı finale yükselen ilk takım belli olacak.
CİMBOM EVİNDE YARI FİNAL PEŞİNDE
22 Nisan Çarşamba günü ise sahne RAMS Park'ta kurulacak. Saat 20.30'da Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını yarı final için karşı karşıya gelecek. İç sahadaki atmosfer avantajını kullanmak isteyen Galatasaray ile sürpriz peşindeki Gençlerbirliği arasındaki mücadele turun en dikkat çeken eşleşmeleri arasında yer alıyor.