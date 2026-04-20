ZTK'da çeyrek final heyecanı başlıyor: Dev maçlar ATV ve A Spor ekranlarında

Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Turnuvada maçlar tek maç eleme usulüyle oynanacak ve karşılaşmayı kazanan takımlar adını yarı finale yazdıracak. 4 büyük takımın mücadele vereceği karşılaşmalar ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte maç programı...

KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Kupada perde 21 Nisan Salı akşamı açılacak. Saat 20.30'da Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, sonrası kupada yarı finale yükselen ilk takım belli olacak.

CİMBOM EVİNDE YARI FİNAL PEŞİNDE

22 Nisan Çarşamba günü ise sahne RAMS Park'ta kurulacak. Saat 20.30'da Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını yarı final için karşı karşıya gelecek. İç sahadaki atmosfer avantajını kullanmak isteyen Galatasaray ile sürpriz peşindeki Gençlerbirliği arasındaki mücadele turun en dikkat çeken eşleşmeleri arasında yer alıyor.

KARADENİZ DERBİSİ

Çeyrek final heyecanı 23 Nisan Perşembe günü oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 18.45'te Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Karadeniz derbisi niteliği taşıyan bu mücadele, fizik gücü ve tempo açısından turun en sert karşılaşmalarından biri olmaya aday.

KARTAL EVİNDE BİLETİ KAPMAK İSTİYOR

Günün kapanış maçında ise saat 20.45'te Beşiktaş ile Alanyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar taraftar desteğini arkasına alarak yarı final biletini kapmak isterken, Alanyaspor deplasmanda sürpriz arayacak.

HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

  • 21 Nisan: Konyaspor – Fenerbahçe (20.30) ATV
  • 22 Nisan: Galatasaray – Gençlerbirliği (20.30) ATV
  • 23 Nisan: Samsunspor – Trabzonspor (18.45) A SPOR
  • 23 Nisan: Beşiktaş – Alanyaspor (20.45) ATV
ZTK maçlarının hakemleri belli olduZTK maçlarının hakemleri belli oldu ZTK MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

