CANLI YAYIN

Yarın oynanacak ZTK maçlarının hakemleri belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yarın oynanacak ZTK maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın yapılacak 4. ve son hafta müsabakaların hakemleri duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın yapılacak 4. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın