CANLI YAYIN

PFDK'den 3 kulübe para cezası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
PFDK'den 3 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 1 milyon 120 bin, Kocaelispor'a 1 milyon 100 bin, Zecorner Kayserispor'a 820 bin lira para cezasına hükmetti.

(Foto: AA) (Foto: AA)

PFDK, açıklamalarından dolayı teknik direktör Burak Yılmaz'a 2 resmi müsabakadan men, 75 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 160 bin lira cezası kararı aldı.

Göztepe'den kaleci antrenörü Vanja Ivesa'ya 1 maç men ve 80 bin lira para cezasına hükmeden kurul, Galatasaray Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

(Foto: AA) (Foto: AA)


Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray ve Kocaelispor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartları da bir sonraki maç için bloke edildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın