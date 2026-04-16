PFDK'den 3 kulübe para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.
TFF'nin açıklamasına göre kurul, çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 1 milyon 120 bin, Kocaelispor'a 1 milyon 100 bin, Zecorner Kayserispor'a 820 bin lira para cezasına hükmetti.
PFDK, açıklamalarından dolayı teknik direktör Burak Yılmaz'a 2 resmi müsabakadan men, 75 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 160 bin lira cezası kararı aldı.
Göztepe'den kaleci antrenörü Vanja Ivesa'ya 1 maç men ve 80 bin lira para cezasına hükmeden kurul, Galatasaray Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.